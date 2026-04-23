Україна прагне мати 25 ГВт номінальної потужності АЕС до 2050 року – Шмигаль

Альона Кириченко — 23 квітня, 20:10
ТГ Дениса Шмигаля

Україна прагне наростити потужності атомної генерації до 25 ГВт до 2050 року.

Про це повідомив очільник Міністерства енергетики Денис Шмигаль після зустрічі з представниками наглядової ради НАЕК "Енергоатом" на чолі з Руміною Велші.

"Наша амбіція – 25 ГВт номінальної потужності атомної генерації до 2050 року. На порядку денному – завершення будівництва 3-го та 4-го блоків на Хмельницькій АЕС. У перспективі – зведення 5-го і 6-го енергоблоків ХАЕС", – зазначив міністр енергетики.

Він підкреслив, що Україна має потужний потенціал у галузі, який потрібно використати, щоб побудувати вертикально-інтегровану систему. Починаючи з видобутку уранового концентрату, налагодженням процесу виробництва ядерного палива, роботою атомних електростанцій, і завершуючи цикл зберіганням відпрацьованого ядерного палива.

"Всі етапи цього процесу можуть бути реалізовані в Україні. Важливим кроком на цьому шляху є корпоратизація СхідГЗК і приєднання його до Енергоатому. Відповідний законопроєкт ми вже внесли до Верховної Ради", – заявив Шмигаль.

Нагадаємо:

Україна створює мережу "енергетичних сот" – автономних або напівавтономних кластерів, де критична інфраструктура може працювати навіть тоді, коли центральна мережа пошкоджена.

