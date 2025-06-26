Уряд хоче закласти до держбюджету 1,7 мільйонів видатків на ще не створений суд

Кабмін планує передбачити у законопроекті про зміни до державного бюджету на 2025 рік кошти на ще не створений як юридична особа Спеціалізований адміністративний суд.

Про це пише "Судово-юридична газета".

"Добір суддів нового Спеціалізованого адміністративного суду може зайняти не один рік, сам суд не створений як юрособа, але уряд вже передбачив на нього у змінах до бюджету 1,76 млн грн видатків", – звертає увагу видання.

"Судово-юридична газета" нагадує, що закон про засади формування в Україні нового Спеціалізованого адміністративного суду був прийнятий на вимогу МВФ та інших іноземних партнерів. Він буде розділений на першу інстанцію – Спеціалізований окружний адміністративний суд (СОАС) та апеляційну – Спеціалізований апеляційний адміністративний суд (СААС).

"Однак, оскільки згідно Конституції сам суд засновує президент, тепер необхідно ухвалити ще один законопроект Володимира Зеленського 13302, який і запустить процедуру його створення. Наразі його ще не ухвалили, але рекомендували до прийняття в другому читанні. Тобто, СОАС та СААС поки не засновані як юрособи, адже прийнятого закону про їх створення немає", – говориться у публікації.

Тим не менш, як свідчить порівняльна таблиця змін, яку опублікував перший заступник голови податкового комітету Верховної Ради Ярослав Железняк, Кабмін у змінах до бюджету на 2025 рік вже заклав на новий суд кошти. На СОАС – 880,4 тисячі грн. На СААС – 880,3 тисячі грн. Тобто, загалом 1,76 млн грн додаткових видатків, пише видання.

Процедура добору суддів такого суду також не буде швидкою, і може зайняти не один рік. Отже, сам суд може почати роботу не раніше, ніж у 2026 році, резюмує "Судово-юридична газета".

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що Кабінет міністрів України готується подати у Верховну Раду зміни до держбюджету на приблизно 400 млрд грн. Бо цього року виникла потреба закуповувати власними силами більше зброї для Сил оборони, і від міжнародних партнерів надходить менше зброї.

Також повідомлялося, що в проєкті змін до держбюджету-2025 Україна планує реструктуризувати кредит Державної продовольчо-зернової корпорації України (ДПЗКУ), залучений у 2012 році від Експортно-імпортного банку Китаю під державну гарантію.

Уряд попросить Верховну Раду України надати йому право тимчасово зупинити платежі за цим кредитом, дата погашення якого припадає на 2030 р. і провести переговори з китайським банком про нові, більш сприятливі умови повернення боргу.

Раніше повідомлялося, що державний та гарантований державою борг України на 31 травня становив 7,51 трлн грн, або 180,97 млрд дол.

Протягом травня сума державного та гарантованого державою боргу України збільшилася у гривневому еквіваленті на 34,88 млрд грн, а у доларовому – на майже 1 млрд дол.