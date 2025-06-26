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Уряд планує реструктуризувати китайський кредит ДПЗКУ

Віктор Волокіта — 26 червня, 10:59
Уряд планує реструктуризувати китайський кредит ДПЗКУ
Getty Images

Україна планує реструктуризувати кредит Державної продовольчо-зернової корпорації України (ДПЗКУ), залучений у 2012 році від Експортно-імпортного банку Китаю під державну гарантію.

Про це повідомляється в проєкті змін до держбюджету-2025, оприлюдненому нардепом Ярославом Железняком.

"Кабінет міністрів попросить Верховну Раду України надати йому право тимчасово зупинити платежі за цим кредитом, дата погашення якого припадає на 2030 р.", - зазначається в документі.

Уряд очікує, що це дасть змогу провести переговори з китайським банком про нові, більш сприятливі умови повернення боргу.

Нагадаємо:

ДПЗКУ у 2012 році домовилася з Експортно-імпортним банком Китаю про кредит розміром $1,5 млрд на закупівлю зерна для експорту за торговельними угодами з КНР. Через фінансову неспроможність ДПЗКУ тягар щодо погашення кредиту ліг на державу, яка була його гарантом.

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Уряд планує реструктуризувати китайський кредит ДПЗКУ
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