Уряд готує законопроєкт щодо оскарження будівельних рішень

Андрій Муравський — 28 квітня, 11:30
Уряд готує законопроєкт щодо оскарження будівельних рішень

Мінрозвитку та Міністерство юстиції працюють над законопроєктом, який встановить чіткі строки для оскарження будівельних рішень.

Про це повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко.

Вона зазначила, що уряд вже ухвалив ключові рішення щодо дозвільних процедур та оскарження. Для замовників будівництва запровадили можливість обирати, де отримувати адмінпослуги — у місцевому органі або в ДІАМ, щоб зменшити залежність від одного рішення і пришвидшити процес.

"Також запустили механізм оскарження до ДІАМ відмов у містобудівних умовах: якщо відмова необґрунтована, проєкт більше не блокується і може рухатися далі", – сказала очільниця уряду.

За її словами, Мінрозвитку та Міністерство юстиції вже працюють над законопроєктом, який встановить чіткі строки для оскарження будівельних рішень.

"Завдання держави — полегшувати життя бізнесу та створювати умови для швидкої відбудови країни", – наголосила Свириденко.

Нагадаємо:

Уряд запроваджує новий підхід до закупівель у проєктах будівництва за публічні кошти і змінює підхід до ціноутворення в будівництві, щоб наблизити кошториси до реальних ринкових умов.

Кабмін ухвалив пакет рішень для спрощення регулювання будівництва та прискорення відбудови.

Раніше уряд збільшив з 10 до 30 млн грн компенсацію за пошкоджене майно у прифронтових регіонах, для решти території країни розмір компенсації страхової премії збільшується з 1 до 3 млн грн.

