У аграрному секторі України зростає ризик банкрутств через атаки у Чорному морі та обмеження доступу до фінансування, що чинить тиск на фермерів.

Про це пише Bloomberg.

"Я очікую перших випадків банкрутства вже навесні. Грошей надходить дедалі менше. Українські експортери й фермери відчувають тиск з усіх боків", – зазначив генеральний директор компанії "НІБУЛОН" Андрій Вадатурський.

Сільгоспвиробники вичерпують фінансові резерви, які допомагали їм витримувати російську війну проти України, тоді як зростаючі запаси нереалізованого зерна спричиняють падіння місцевих цін, говориться у повідомленні.

Банки також стають менш схильними надавати кредити, що, за словами Андрія Вадатурського, підвищує ймовірність перших банкрутств до наступного літа, якщо ситуація не зміниться.

Він застерігає, що фінансові проблеми вплинуть і на майбутнє виробництво. Через нестачу коштів аграрії скорочуватимуть інвестиції в посівну та вирощування наступного врожаю.

Bloomberg пише, що від початку поточного маркетингового року аграрний експорт України скоротився приблизно на третину. Національний банк України оцінює можливі втрати валютної виручки агросектору в другому півріччі приблизно у 4,6 млрд доларів.

Нагадаємо:

В аграріїв станом на 1 жовтня залишалося близько $2 млрд власних коштів, а до початку 2027 року, за прогнозом міністра агрополітики Тараса Висоцького, вільного залишку на рахунках уже не буде.

За прогнозами, у 2026/2027 маркетинговому році в Україні формується рекордний обсяг перехідних залишків основних зернових культур – пшениці, кукурудзи, та ячменю.

Найбільший український виробник та експортер соняшникової олії "Кернел" зупинив роботу всіх своїх олійноекстракційних заводів через масовані російські удари по підприємствах харчової промисловості.

Так само вчинили й деякі інші компанії, зокрема, компанія "Віктор і К" ("Королівський Смак"), яка зупиняє виробництво та припиняє закупівлю олійних культур через проблеми з електропостачанням і воєнні загрози.

Раніше уряд пом'якшив вимоги до кредитування аграрних підприємств і виробників харчової продукції під державні портфельні гарантії: вони отримають підтримку, навіть якщо протягом останніх чотирьох місяців допускали прострочення платежів за кредитами.