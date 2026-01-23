Управління держборгом: уряд виконав одну з 15 рекомендацій аудиторів

З 15 наданих Рахунковою палатою рекомендацій щодо управління держборгом повністю виконана одна – уряд затвердив середньострокову стратегію управління боргом на 2026–2028 роки.

Про це інформує Рахункова палата України.

"Станом на зараз з 15 наданих рекомендацій повністю виконана одна, ще за 14 розпочате виконання", – говориться у повідомленні.

"У процесі виконання рекомендацій Рахункової палати, наданих за результатами аудиту відповідності на тему "Управління державним боргом", Міністерство фінансів України розробило, а Кабінет Міністрів України затвердив середньострокову стратегію управління державним боргом на 2026–2028 роки", – повідомляють аудитори.

Документ необхідний для системної оцінки поточного стану та динаміки державного боргу, визначення цілей і завдань боргової політики на середньострокову перспективу та оптимізації боргової структури з огляду на витрати й ризики.

"Відповідний аудит виявив системні недоліки у процесах прогнозування, планування, координації та управління державним боргом. Вони послаблювали здатність Міністерства фінансів України прозоро управляти державним боргом, тож Рахункова палата надала низку рекомендацій для усунення недоліків", – говориться у повідомленні.

Серед іншого аудитори звертали увагу, що Мінфін не затвердив порядок функціонування інформаційно-аналітичної системи "управління державним боргом". У результаті дані вводилися вручну, без механізму перевірки їхньої достовірності, а сама система використовувалася без належного захисту інформації.

"Рахункова палата продовжує моніторинг виконання рекомендацій та інформуватиме про їх виконання громадськість", – зазначено у повідомленні.

Нагадаємо:

У 2026-2028 роках боргові виплати України становитимуть в середньому по 1,19 трлн грн на рік або близько 10,4% від очікуваного ВВП країни. Про це йдеться у тексті боргової стратегії на 2026-2028 роки, яку уряд затвердив під час свого засідання 24 грудня.

Раніше Рахункова палата виявила неврегульованість процесу управління державним боргом України. Так, відсутність середньострокових стратегій управління обмежила можливості планування боргових показників і витрат на обслуговування боргу.

Міністерство фінансів повідомило, що завдяки підтримці міжнародних партнерів та виваженій урядовій борговій політиці йому вдається знижувати вартість обслуговування боргу та подовжувати термін його погашення.

Міжнародний валютний фонд у своєму довгостроковому прогнозі від жовтня 2025 року очікує, що наступного року державний борг України перевищить 110% від Валового внутрішнього продукту.

Загальний державний і гарантований державою борг України станом на кінець серпня сягнув 192,71 млрд доларів США, збільшившись за місяць на 6,58 млрд дол.