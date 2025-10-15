Українська правда
МВФ очікує, що держборг України перевищить 110% від ВВП у 2026 році

Володимир Тунік-Фриз — 15 жовтня, 17:47
Міжнародний валютний фонд у своєму довгостроковому прогнозі від жовтня 2025 році очікує, що державний борг України перевищить 110% від Валового внутрішнього продукту (ВВП) у 2026 році.

Про це йдеться у жовтневому звіті МВФ.

Так, у звіті зазначають, що на 2025 рік борг становитиме 108.6% від ВВП, а у 2026 році досягне 110.4% від ВВП.

У МВФ зазначають, що у великої кількості найбільших економік світу держборг наближається або перевищує 100% від ВВП, водночас, протягом наступних пʼяти років кількість таких країн поступово зменшуватиметься, але їх частка у світовому ВВП навпаки зростатиме.

При цьому, малі та середні країни стикаються з набагато гострішими фіскальними труднощами, навіть попри відносно невеликий обсяг боргу.

Понад 55 країн переживають боргову кризу або перебувають під високим ризиком, хоча їхній борг нижчий за 60% ВВП.

У МВФ очікують, що після пікового показника у 2026 році, держборг України почне поступово сменшуватись.

Загальний державний та гарантований державою борг України станом на кінець серпня сягнув 192,71 млрд доларів США, збільшившись за місяць на 6,58 млрд дол.

