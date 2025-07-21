UPG розпочала ребрендинг автозаправок Коломойського

У Києві на автозаправному комплексі ANP (раніше належала бізнесмену Ігорю Коломойському) на бульварі Миколи Міхновського (колишньому Дружбі народів) розпочалися роботи з ребрендингу.

Про це повідомляє галузеве видання enkorr.

Нещодавно Антимонопольний комітет України надав дозвіл "Укрпалетсистем" на набуття контролю над активами, що належать компаніям групи "Приват".

Йдеться про оренду 34 АЗС, розташованих на території Київщини.

Власник UPG Володимир Петренко заявив в інтерв’ю Forbеs, що домовився про оренду з невідомим директором цієї мережі, а ребрендинг одного об’єкта він оцінює в 1 млн грн.

Зі слів Петренка, на модернізацію київських заправок знадобиться приблизно вісім місяців.

Видання зазначає, що комплекс ANP на бульварі Миколи Міхновського є флагманом мережі групи "Приват", який у свої кращі часи продавав понад 35 тис. л пального на добу.

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Нагадаємо:

Антимонопольний комітет дозволив компанії "Укрпалетсистем", яка входить до групи UPG бізнесмена Володимира Петренка, взяти в оренду 34 автозаправки, які пов'язані з мережею Avias групи "Приват".