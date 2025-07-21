UPG начала ребрендинг автозаправок Коломойского

В Киеве на автозаправочном комплексе ANP (ранее принадлежала бизнесмену Игорю Коломойскому) на бульваре Николая Михновского (бывшем Дружбе народов) начались работы по ребрендингу.

Об этом сообщает отраслевое издание enkorr.

Недавно Антимонопольный комитет Украины предоставил разрешение "Укрпалетсистем" на приобретение контроля над активами, принадлежащими компаниям группы "Приват".

Речь идет об аренде 34 АЗС, расположенных на территории Киевской области.

Владелец UPG Владимир Петренко заявил в интервью Forbеs, что договорился об аренде с неизвестным директором этой сети, а ребрендинг одного объекта он оценивает в 1 млн грн.

По словам Петренко, на модернизацию киевских заправок понадобится примерно восемь месяцев.

Издание отмечает, что комплекс ANP на бульваре Николая Михновского является флагманом сети группы "Приват", который в свои лучшие времена продавал более 35 тыс. л топлива в сутки.

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Напомним:

Антимонопольный комитет разрешил компании "Укрпалетсистем", которая входит в группу UPG бизнесмена Владимира Петренко, взять в аренду 34 автозаправки, которые связаны с сетью Avias группы "Приват".