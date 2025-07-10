UPG отримала дозвіл на оренду 34 заправок Коломойського

Антимонопольний комітет дозволив компанії "Укрпалетсистем", яка входить до групи UPG бізнесмена Володимира Петренка, взяти в оренду 34 автозаправки, які пов'язані з мережею Avias групи "Приват".

Про це повідомив голова АМКУ Павло Кириленко.

Йдеться про єдині майнові комплекси, що належать компаніям, пов’язаним із мережею АЗС Avias групи "Приват", зокрема ТОВ "Текіла Голд", "Скай Проект", "Сіріус Голд" та іншим.

Це вже друга спроба UPG отримати дозвіл. Раніше АМКУ повернув подані документи через їх невідповідність вимогам до розгляду справ про економічну концентрацію.

За даними ЕП, згодом під контроль UPG можуть перейти щонайменше 400 АЗС групи "Приват".

Про це детальніше читайте у тексті: Початок епохи бідності: як падала нафтова імперія Коломойського та кому дістануться її залишки

Нагадаємо:

У жовтні 2024 року маловідома фірма "Макс енерго Ресурс" Ігоря Супруненка купила на аукціоні "Приватбанку" 245 АЗС, які контролював раніше Ігор Коломойський.