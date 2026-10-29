АМКУ дозволив UPG набути контроль над заправками ANP та "Авіас"

Антимонопольний комітет України розглянув 14 заяв "Укрпалетсистем", оператора мережі АЗК UPG, щодо оренди активів п'яти компаній і надав дозвіл на набуття контролю.

Про це стало відомо з рішення на сайті Антимонопольного комітету України.

Заяви стосуються оренди активів "Євротрейд експо", "Ньюпорт холдінг","Сіріус голд", "Екотрейд компані" та "Альбіленд".

Як писало раніше фахове видання "Нафто Ринок", кінцевим бенефіціарним власником зазначених компаній є Юрій Кіперман, батько Михайла Кіпермана, одного з бізнес-партнерів Ігоря Коломойського. Раніше заправки компаній Кіпермана працювали під брендами ANP та "Авіас".

"Укрпалетсистем" вже отримала в оренду частину АЗС, що належать зазначеним компаніям.

Нагадаємо:

Раніше Антимонопольний комітет України дозволив оператору мережі автозаправних станцій UPG отримати контроль над 31 заправною станцією мереж "ANP" та "Авіас".

Раніше в UPG повідомляли, що за півроку кількість автозаправних комплексів в управлінні компанії в зросла майже у шість разів – із 87 у липні до 529 у грудні. За цей період UPG запустила 102 нові об'єкти, більшість із яких раніше діяли під брендами ANP та "Авіас".

Раніше Антимонопольний комітет дозволив ПП "Укрпалетсистем", яка є оператором мережі АЗC UPG, орендувати 23 Автозаправні комплекси, які належали групі "Приват".

До того АМКУ дозволив UPG взяти в оренду заправки групи "Приват" 27 листопада, тоді мова йшла про 16 заправок.

Раніше повідомлялося, що компанія "Укрпалетсистем" бізнесмена Володимира Петренка, що володіє в Україні мережею АЗС UPG, розглядає можливість купівлі близько 400 заправок так званої групи "Приват" Ігоря Коломойського.