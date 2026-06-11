Швидкісний "Інтерсіті" вперше поєднає Дніпро та Одесу

"Укрзалзниця" запускає щоденний швидкісний поїзд "Інтерсіті" Дніпро — Одеса – Це перший на цьому напрямку.

Про це "Укрзалізниця" повідомила у Телеграм.

"Із 28 червня призначаємо новий щоденний швидкісний поїзд "Інтерсіті" №753/754 Дніпро — Одеса. Це перший в історії незалежної України регулярний швидкісний поїзд "Інтерсіті", який поєднає Дніпро та Одесу", – говориться у повідомоенні.

Також із 27 червня розпочне курсування новий щоденний швидкісний поїзд "Інтерсіті" №765/766 Київ — Одеса.

"Крім того, збільшуємо періодичність курсування швидкісних поїздів №763/764 Київ — Одеса та №748/747 Київ — Тернопіль до шести разів на тиждень замість трьох", – повідомили в УЗ.

Забезпечити призначення нових рейсів та збільшення періодичності курсування існуючих вдалося завдяки оптимізації обороту швидкісного рухомого складу, зазначили у компанії.

На літній період сформовано новий цикл курсування швидкісних електропоїздів за трикутником Київ — Одеса — Дніпро.

"Така схема дозволяє одному й тому ж рухомому складу послідовно обслуговувати одразу кілька напрямків із високим попитом та ефективніше використовувати наявний парк", – говориться у повідомленні.

В "Укрзалізниці" наголошують, що пасажири отримують більше рейсів і більше місць на найбільш затребуваних маршрутах літнього сезону.

Нагадаємо:

"Укрзалізниця" на літній період додала 12 нових рейсів, суттєво прискорила ипм поїзди, подовжила до гір чотири маршрути, а також зробила щоденними 8 поїздів, які до цього курсували через день.

До літнього сезону "Укрзалізниця" повністю підготувала 933 спальні вагони та 100 вагонів швидкісних поїздів, при чому 71% вагонів, які сьогодні виходять у рейс, є кондиціонованими.

"Укрзалізниця" вперше встановила кондиціонери в регіональних електропоїздах, які курсують на двох маршрутах та завершує оновлення ще одного електропоїзда.

Раніше в "Укрзалізниці" повідомили, що літній сезон буде важчим, ніж попередній, адже попит зростає, а кількість пасажирських вагонів зменшилася: за час повномасштабного вторгнення росіяни знищили 46 вагонів та пошкодили 200 одиниць.

"Укрзалізниця" ввела додаткові безпекові обмеження, щоб по можливості зменшити ризики для пасажирів та залізничників.

"Укрзалізниця" розгортає по всій країні понад 800 модульних укриттів, які виготовляють власними силами на підприємствах компанії.