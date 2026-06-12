"Укрзалізниця" відправляє на вихідних два додаткові поїзди з Києва до Карпат

Зважаючи на високий попит, "Укрзалізниця" призначила два додаткові поїзди з Києва до Карпат, які вирушать зі столиці 12 та 14 червня.

Про це "Укрзалізниця" повідомляє у Телеграм.

"Через високий попит на подорожі до гір запускаємо №251/252 Київ — Рахів — Київ та №277/278 Київ — Мукачево — Київ", – говориться у повідомленні.

Поїзди вирушать з Києва 12 та 14 червня, а у зворотному напрямку — 13 та 15 червня.

В "Укрзалізниці" розповіли, що призначити додаткові рейси вдалося завдяки оперативному перерозподілу рухомого складу та використанню вагонів, які нещодавно пройшли ремонт на власних потужностях.

Нагадаємо:

"Укрзалізниця" на літній період додала 12 нових рейсів, суттєво прискорила ипм поїзди, подовжила до гір чотири маршрути, а також зробила щоденними 8 поїздів, які до цього курсували через день.

До літнього сезону "Укрзалізниця" повністю підготувала 933 спальні вагони та 100 вагонів швидкісних поїздів, при чому 71% вагонів, які сьогодні виходять у рейс, є кондиціонованими.

"Укрзалізниця" вперше встановила кондиціонери в регіональних електропоїздах, які курсують на двох маршрутах та завершує оновлення ще одного електропоїзда.

Раніше в "Укрзалізниці" повідомили, що літній сезон буде важчим, ніж попередній, адже попит зростає, а кількість пасажирських вагонів зменшилася: за час повномасштабного вторгнення росіяни знищили 46 вагонів та пошкодили 200 одиниць.