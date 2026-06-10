Росіяни атакували "Шахедом" вокзал у Сумах: уламки впали на потяг

Уламки "Шахеда" впали на пасажирський поїзд №143 Суми-Рахів, в результаті чого у одному з вагонів виникло загоряння.

Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".

В "Укрзалізниці" зазначили, що ворог атакував територію вокзалу у Сумах дроном. Його збили над територією вокзалу, в результаті чого уламки дрона впали на один з вагонів.

Пасажири та поїзна бригада не постраждали, оскільки знаходилися в укритті. Наразі поїзд відправився та рухається з затримкою +5 години.

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Внаслідок бойових дій та обстрілів енергооб'єктів частина споживачів у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Одеській, Харківській та Херсонській областях тимчасово залишаються без електропостачання.