Укрзалізниця запускає нові міжнародні поїзди, один з них — флагманський

Укрзалізниця запускає нові міжнародні поїзди: Київ — Холм, Київ — Перемишль та Дніпро — Перемишль.

Про це повідомляє АТ "Укрзалізниця".

Флагманський поїзд 23/24 Київ — Холм носитиме імʼя відомого українського історика та очільника Української Центральної Ради Михайла Грушевського, говориться у повідомленні.

"Ми віддаємо шану натхненнику українського національного руху, поєднуючи два визначні для нього міста, адже він народився у польському Холмі й працював у Києві майже 20 років", – зазначили в УЗ.

У складі поїзда сучасні вагони підвищеного комфорту, побудовані в Україні під час повномасштабної війни.

Ще два поїзди не мають гучної назви, втім курсують за важливими маршрутами, розповіли в УЗ.

Так, 31/32 Київ — Перемишль має зручне стикування з поїздом до Берліна, Праги, Кракова, Катовіце, Вроцлава. Має зупинки у Вінниці, Хмельницькому, Тернополі, Львові. Відправлення з Києва о 21:30, прибуття до Перемишля о 8:19.

Поїзд 73/74 Дніпро — Перемишль курсує через Олександрію, Камʼянське, Пʼятихатки, Знамʼянку, Львів. Він вирушає з Дніпра о 19:00, прибуває до Перемишля о 14:10.

У цей час пасажири можуть пересісти на поїзд до Кракова, Варшави, Праги, Мюнхена, кажуть в УЗ.

Нагадаємо:

За літо 2026 року Укрзалізниця перевезла 8,14 мільйона пасажирів проти 8,07 мільйона торік – незважаючи на скорочення операційного парку вагонів.

Укрзалізниця підписала з ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод" договір на поставку ще 92 нових пасажирських вагонів.