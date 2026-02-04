В Україні сертифікували машину розмінування з дистанційним керуванням

Українська компанія отримала сертифікат відповідності на легку машину розмінування з дистанційним керуванням.

Про це інформує Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства.

"Українська компанія отримала сертифікат відповідності на легку машину розмінування з дистанційним керуванням UDM VORMELA. Машина спроможна очищувати 1500-2500 м2 за годину залежно від типу ґрунту та густоти чагарників. Заявлена глибина обробки ґрунту – до 25 сантиметрів", – говориться у повідомленні.

Молотковий мульчер захищає основну платформу від підриву ручних гранат, артилерійських осколкових суббоєприпасів, що не спрацювали, протипіхотних мін та інших невеликих вибухонебезпечних предметів.

Корпус UDM VORMELA захищений броньованою сталлю Mars 500, що забезпечує критичний рівень захисту від уламків та вибухової хвилі.

UDM VORMELA має інші види навісного обладнання: ківш скелетний і звичайний, навантажувач пелетний і поворотний відвал. Це дозоляє на місці виконувати більший обсяг робіт.

Машина також має дві конфігурації шасі – колеса із цільнолитої гуми або ж накидні гусениці. Вага такої машини – шість тонн і для її транспортування не потрібен спецтранспорт.

"Компанія-виробник попри те, що в машині використала іноземні комплектуючі на кшталт двигуна JOHN DEERE та гідравліки PROCLAIN, наголошує на високому рівні локалізації і планує подати документи на участь в програмі "Зроблено в Україні", – зазначає міністерство.

У разі схвалення заявки, майбутні покупці машини отримають 15% кешбеку, що є суттєвою конкурентною перевагою для виробника.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що в Україні стартувала локалізація виробництва техніки для розмінування хорватською компанією DOK-ING, яка вже відкрила офіс у країні. Водночас розроблена та сертифікована перша українська машина для гуманітарного розмінування під назвою"Змій".

Раніше уряд ухвалив зміни до постанови №284, тож скористатися програмою компенсації витрат за гуманітарне розмінування зможуть фізособи або самозайняті у сфері сільського господарства.

Раніше повідомлялося, що в Україні запускають онлайн-сертифікацію операторів протимінної діяльності в "Дії".