ФДМУ за 42 мільйони гривень продав завод "Коломиясільмаш"

Фонд державного майна успішно реалізував на аукціоні 93,44% акцій "Коломийського заводу сільськогосподарських машин" – за них запропонували 42 мільйони гривень.

Про це йдеться у публікації на сайті ФДМУ.

Аукціон з приватизації 93,44% акцій акціонерного товариства "Коломийський завод сільськогосподарських машин" відбувся 5 лютого. Переможцем торгів став місцевий виробник котлів "Піроліз котло-монтаж", який запропонував 42 млн грн.

Як зазначають у ФДМУ, державний пакет акцій СК АТ "Коломийський завод сільськогосподарських машин" в Івано-Франківській області став найдорожчим об'єктом минулого тижня.

"В результаті торгів за участі 3 учасників ціна зросла зі стартових — 11,98 млн гривень, до фінальних — 42 млн гривень", – зазначили у ФДМУ.

За даними аналітичного порталу Youcontrol, переможець торгів – ТОВ "Піроліз котло-монтаж" зареєстроване у 2012 році в Коломиї. Основний вид діяльності компанії – постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря, а також виробництво дерев'яних виробів.

Власником фірми є місцева підприємиця Дарина Пашко.

"Найвищу ціну на торгах запропонувало коломийське підприємство зі статутним капіталом... 1200 грн", – зауважує "Інформатор Коломиї".

Як пише Liga.net, інший учасник аукціону, компанія "Вестхім" запропонувала на 35 млн грн і зможе претендувати на приватизацію, якщо "Піроліз котло-монтаж" не внесе гроші.

"Вестхім" спеціалізується на виробництві машин та спеціального устаткування й має набагато кращі фінансові показники у порівнянні з переможцем торгів. У 2024 році підприємство отримало 127,7 млн грн чистого прибутку, коли дохід становив 453,7 млн грн, повідомляється в системі Youcontrol", – говориться у публікації.

Як зазначають у ФДМУ, об'єкт включає 75 одиниць нерухомого майна (виробничі, складські, адміністративні будівлі та споруди тощо) та інфраструктури загальною площею 81 776,8 м², що розташовані за двома адресами та 8 одиниць транспортних засобів та спецтехніки.

Серед умов приватизації: протягом 6 місяців погашення боргів із заробітної плати та перед бюджетом та недопущення звільнення працівників підприємства.

За підсумками дев'яти місяців 2025 року "Коломиясільмаш" отримав 5,6 млн грн збитків при доході лише 604 тис. грн. Прострочена кредиторська заборгованість підприємства становить 50,2 млн грн.

"Інформатор Коломиї" пише, що на зламі 2000-их уряд змилостивився й дозволив часткову приватизацію "Сільмашу", "вдалося продати всього кілька цехів, і то дешево", потім підприємство оголосили банкрутом і почали процес санації, а з 2009-го "Сільмаш" узагалі припинив виробничу діяльність.

