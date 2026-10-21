Укрзалізниця встановила в Києві та області 33 мобільні укриття

Укрзалізниця вже встановила 33 первинні мобільні укриття на залізничних об'єктах Києва та Київської області.

Про це повідомили в АТ "Укрзалізниця".

"З огляду на зміну тактики російських атак — тривалі комбіновані удари із застосуванням безпілотників і ракет — компанія планує встановити ще 128 укриттів у столиці та області й майже 650 — в інших регіонах України", – говориться у повідомленні.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення Укрзалізниця встановила 434 первинні (мобільні) укриття.

Укриття облаштовують насамперед у найбільш небезпечних місцях: поблизу критично важливих об'єктів, від яких залежить рух поїздів, а також на станціях, де взагалі відсутні інші об'єкти фонду захисних споруд Укрзалізниці .

"Такі модульні конструкції вже неодноразово доводили свою ефективність під час атак із застосуванням БПЛА, допомагаючи захищати залізничників і рятувати життя", – зазначили у компанії.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що у Києві облаштовують перше мобільне укриття поблизу зупинки громадського транспорту, найближчим часом підприємство планує придбати та встановити 14 укриттів.

Раніше "Київпастранс" оголосив тендер на перші 14 мобільних укриттів, які комунальне підприємство купить за власні кошти.