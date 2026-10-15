У Києві облаштовують перше мобільне укриття біля зупинки

У Києві облаштовують перше мобільне укриття поблизу зупинки громадського транспорту, найближчим часом підприємство планує придбати та встановити 14 укриттів.

Про це інформує Київська міська державна адміністрація.

Профінансували купівлю та встановлення меценати, до яких звернувся Київський міський голова Віталій Кличко, зазначено у повідомленні.

Укриття розташоване на Берестейському проспекті, поряд із зупинкою "Парк Івана Багряного". Через неї курсують тролейбуси маршрутів №№ 4, 5 та 7, уточнили у КП "Київпастранс".

КМДА

Укриття призначене для тимчасового захисту людей у разі загрози обстрілів під час повітряних тривог і пристосоване для потреб людей із числа маломобільних груп.

Усередині передбачено до 10 місць для сидіння та місце для крісла колісного. Для захисту людей конструкція обладнана двома входами з тамбурами, металевими дверима та захисними блоками біля кожного входу.

Найближчим часом підприємство планує придбати та встановити 14 укриттів. Зараз триває процедура закупівлі.

Нагадаємо:

Раніше "Київпастранс" оголосив тендер на перші 14 мобільних укриттів, які комунальне підприємство купить за власні кошти.

Раніше повідомлялося, що прокуратура через суд вимагає зобов'язати столичну владу вжити заходи для встановлення у Києві мобільних укриттів.