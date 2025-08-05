"Укрзалізниця" вперше перевезла нафтопродукти з Німеччини у власних вагонах

"Укрзалізниця" вперше в історії організувала перевезення нафтопродуктів з Німеччини до України у власних вагонах.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Для цього УЗ використала спеціалізовані цистерни типу ZACNS, призначені для європейської колії стандарту 1435 мм.

Увесь маршрут від Гамбурга до українського кордону забезпечила UZ Cargo Poland Sp. z o.o. — дочірня компанія Укрзалізниці, яка виступає офіційним оператором перевезень на території ЄС.

Уже здійснюються регулярні залізничні перевезення з Польщі, Литви, Румунії, Угорщини, Словаччини, Італії та тепер — і з Німеччини.

Зокрема, завдяки цим послугам за пів року вдалося наростити обсяги імпорту на 5,4% — до 5,3 мільйонів тонн, повідомляє УЗ.

Водночас загальна динаміка вантажоперевезень залишається негативною: за перше півріччя 2025 року перевезено 79,6 мільйонів тонн вантажів — це на 11,8% менше, ніж торік.

Нагадаємо:

У квітні UZ Cargo Poland у партнерстві з LTG Cargo Polska Sp. z o. o. перевезла нафтопродукти за маршрутом Литва – Польща – Україна.