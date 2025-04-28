"Укрзалізниця" вперше доставила нафтопродукти за маршрутом Литва - Польща - Україна

UZ Cargo Poland у партнерстві з LTG Cargo Polska Sp. z o. o. перевезла нафтопродукти за маршрутом Литва – Польща – Україна.

Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".

Як зазначають в УЗ, UZ Cargo Poland вперше здійснює перевезення нафтопродуктів як ліцензований залізничний перевізник ЄС на визначеному маршруті територією Польщі у поєднанні з наданням послуги експедиторської діяльності з залученням вагонів "Укрзалізниці".

В УЗ нагадали, що раніше UZ Cargo Poland отримала ліцензію на здійснення перевезень від UTK, сертифікат безпеки від ERA у відповідності з директивами Європарламенту та ради, а також укладені відповідні договори з PKP PLK S. A.

"Укрзалізниця" планує розширити географію перевезень вантажів у сполученні Україна – ЄС на інші країни: Румунію, Угорщину, Словаччину.

Нагадаємо:

Українські компанії-лідери у сфері транспорту та пошти отримали 243,67 млрд грн доходу за 2024 рік. За рік їх сукупний дохід виріс на 12%. Зокрема, "Укрзалізниця" отримала 102,87 млрд грн.