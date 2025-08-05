"Укрзализныця" впервые перевезла нефтепродукты из Германии в собственных вагонах

"Укрзализныця" впервые в истории организовала перевозку нефтепродуктов из Германии в Украину в собственных вагонах.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Для этого УЗ использовала специализированные цистерны типа ZACNS, предназначенные для европейской колеи стандарта 1435 мм.

Весь маршрут от Гамбурга до украинской границы обеспечила UZ Cargo Poland Sp. z o.o. - дочерняя компания Укрзализныци, которая выступает официальным оператором перевозок на территории ЕС.

Уже осуществляются регулярные железнодорожные перевозки из Польши, Литвы, Румынии, Венгрии, Словакии, Италии и теперь - и из Германии.

В частности, благодаря этим услугам за полгода удалось нарастить объемы импорта на 5,4% - до 5,3 миллионов тонн, сообщает УЗ.

В то же время общая динамика грузоперевозок остается отрицательной: за первое полугодие 2025 года перевезено 79,6 миллионов тонн грузов - это на 11,8% меньше, чем в прошлом году.

Напомним:

В апреле UZ Cargo Poland в партнерстве с LTG Cargo Polska Sp. z o. o. перевезла нефтепродукты по маршруту Литва - Польша - Украина.