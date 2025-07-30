"Укрзалізниця" провела аукціони з оренди площ київських вокзалів

"Укрзалізниця" успішно провела низку аукціонів з оренди площ на Центральному та Південному вокзалах станції Київ-Пасажирський.

Про це "Укрзалізниця" повідомила у Telegram.

"Після завершення документальних процедур та підписання договорів тут з’явиться затишна лаунж-зона зі смаколиками — для відпочинку, очікування подорожі чи навіть вирішення робочих питань у дорозі. Локація — третій поверх Південного вокзалу", – говориться у повідомленні.

Також з’явиться магазин формату "to go" — у 4-му залі праворуч від ескалатора на Центральному вокзалі, крамниця квітів-кав’ярня фактично навпроти входу до Південного вокзалу, трохи лівіше. Також й надалі працюватиме кав’ярня на конкорсі — при виході з ескалатора, повідомляє УЗ.

"На головному вокзалі столиці вже незабаром стане ще комфортніше, смачніше та навіть… романтичніше. Попереду — нові аукціони на багатьох вокзалах країни та ще більше зручностей для пасажирів", – говориться у повідомленні.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що "Укрзалізниця" оголосила аукціони з оренди комерційних площ на шести залізничних вокзалах.

Йдеться про оренду приміщень на Південному вокзалі Києва і на вокзалі у Дніпрі (Дніпро-Головний), на Центральному вокзалі Києва, у Харкові (Харків-Пасажирський), в Ужгороді.