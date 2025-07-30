"Укрзализныця" провела аукционы по аренде площадей киевских вокзалов

"Укрзализныця" успешно провела ряд аукционов по аренде площадей на Центральном и Южном вокзалах станции Киев-Пассажирский.

Об этом "Укрзализныця" сообщила в Telegram.

"После завершения документальных процедур и подписания договоров здесь появится уютная лаунж-зона со вкусностями - для отдыха, ожидания путешествия или даже решения рабочих вопросов в дороге. Локация - третий этаж Южного вокзала", - говорится в сообщении.

Также появится магазин формата "to go" - в 4-м зале справа от эскалатора на Центральном вокзале, магазин цветов-кофейня фактически напротив входа на Южный вокзал, чуть левее. Также и в дальнейшем будет работать кафе на конкорсе - при выходе с эскалатора, сообщает УЗ.

"На главном вокзале столицы уже скоро станет еще комфортнее, вкуснее и даже... романтичнее. Впереди - новые аукционы на многих вокзалах страны и еще больше удобств для пассажиров", - говорится в сообщении.

Напомним:

Ранее сообщалось, что "Укрзализныця" объявила аукционы по аренде коммерческих площадей на шести железнодорожных вокзалах.

Речь идет об аренде помещений на Южном вокзале Киева и на вокзале в Днепре (Днепр-Главный), на Центральном вокзале Киева, в Харькове (Харьков-Пассажирский), в Ужгороде.