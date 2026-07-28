Через застосунок оформлюється 71% усіх квитків на поїзди – Укрзалізниця

Кількість користувачів застосунку Укрзалізниці сягнула семи мільйонів, і через застосунок оформлюється вже 71% усіх квитків на поїзди.

Про це повідомили в АТ "Укрзалізниця".

"Ми розробляли цей застосунок у перші місяці повномасштабної війни — щоб пасажири оперативно отримували інформацію про свої поїздки. Відтоді він виріс із простого сервісу для купівлі квитків у щось значно більше", – говориться у повідомленні.

У застосунку можна оформити поїздку для попутника, додати домашнього улюбленця чи багаж, перевірити онлайн-табло, залишити відгук після подорожі тощо.

"За рік ми зросли на 2 мільйони користувачів — це майже 40% приросту. Сьогодні через застосунок оформлюється вже 71% усіх квитків на поїзди Укрзалізниці — найвищий показник онлайн-продажів серед державних залізничних перевізників у Європі", – розповіли в УЗ.

За цей час через застосунок придбали 67 мільйонів квитків у внутрішньому та міжнародному сполученні.

Цього року застосунок отримав і нову функцію: тепер у ньому можна купити не лише квитки на поїзди далекого сполучення, а й приміські. Уже 1,5 мільйона таких квитків придбали онлайн, зазначили у компанії.

Ще одна функція, яку пасажири використовують дедалі частіше, — автовикуп: він відстежує потрібний рейс і автоматично купує квиток, щойно з'являється вільне місце. Від початку 2026 року завдяки автовикупу пасажири отримали понад 400 тисяч квитків, розповіли в УЗ.

Нагадаємо:

Укрзалізниця переглянула вартість проїзду Київською кільцевою електричкою: з 22 липня вартість квитка становитиме від 30 до 37 гривень, в залежності від того, як саме відбувається оплата.

Раніше повідомлялося, що з 12 травня 2026 року АТ "Укрзалізниця" запускає можливість купити приміські квитки по усій країні у застосунку.

Також повідомлялося, що Укрзалізниця запроваджує нові правила повернення квитків: з 2-го травня це повернення буде здійснюватися за прогресивною шкалою.

Укрзалізниця підписала з ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод" договір на поставку ще 92 нових пасажирських вагонів.