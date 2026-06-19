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Кулеба розповів про оновлення парку пасажирських вагонів "Укрзалізниці"

Андрій Муравський — 19 червня, 14:47
Кулеба розповів про оновлення парку пасажирських вагонів Укрзалізниці
Телеграм Олексія Кулеби

Від початку року парк "Укрзалізниці" збільшився на 15 нових пасажирських вагонів, усього ж держпрограма передбачає постачання 100 вагонів до травня 2028 року.

Про це повідомив міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

"Ще три нові сучасні вагони вирушають у перші рейси до Дніпра та Ужгорода. Вагони побудовані на українському підприємстві із залученням понад 150 вітчизняних виробників та постачальників", – написав він у Телеграм.

Вагони вийдуть на маршрути у складі поїздів №29/30 Київ — Ужгород та №3/4 Запоріжжя — Ужгород через Дніпро. За словами Кулеби, вони відповідають сучасним вимогам комфорту.

"Від початку року парк УЗ збільшився на 15 нових пасажирських вагонів. Це особливо важливо в умовах постійних обстрілів, лише із початку 2026 року росія 1094 разів вдарила по обʼєктах "Укрзалізниці", – зазначив міністр.

У межах державної програми передбачено постачання 100 вагонів — купейних, інклюзивних та вагонів нового покоління зі збільшеним на 20 років терміном експлуатації. Постачання буде поетапне до травня 2028 року.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що "Укрзалізниця" отримала перші шість нових пасажирських вагонів, виготовлених в Україні у 2026 році.

До літнього сезону "Укрзалізниця" повністю підготувала 933 спальні вагони та 100 вагонів швидкісних поїздів, при чому 71% вагонів, які сьогодні виходять у рейс, є кондиціонованими.

"Укрзалізниця" вперше встановила кондиціонери в регіональних електропоїздах, які курсують на двох маршрутах та завершує оновлення ще одного електропоїзда.

Раніше в "Укрзалізниці" повідомили, що літній сезон буде важчим, ніж попередній, адже попит зростає, а кількість пасажирських вагонів зменшилася: за час повномасштабного вторгнення росіяни знищили 46 вагонів та пошкодили 200 одиниць.

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Кулеба розповів про оновлення парку пасажирських вагонів "Укрзалізниці"
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