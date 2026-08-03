У Києві через спеку обмежили рух вантажівок

На території столиці ввели обмеження руху вантажного транспорту задля збереження дорожнього покриття під час спеки.

Про це повідомили у Патрульній поліції Києва.

"Задля збереження дорожнього покриття вантажівкам заборонено рухатися, коли температурні показники повітря +28 градусів та більше за Цельсієм. Заборона стосується транспорту фактичною масою понад 24 т і навантаженням на вісь понад 7 т.", – уточнили у Патрульній поліції.

Перечекати спекотний період водіям пропонують на майданчиках для тимчасової стоянки в смугах відведення автомобільних доріг та біля об'єктів дорожнього сервісу.

Про зняття обмеження Патрульна поліція Києва повідомить окремо.

Нагадаємо:

Раніше міністр енергетики Денис Шмигаль попередив, що через аномальну спеку можуть застосувати графіки відключень електроенергії.