У Києві через спеку обмежили рух вантажівок
На території столиці ввели обмеження руху вантажного транспорту задля збереження дорожнього покриття під час спеки.
Про це повідомили у Патрульній поліції Києва.
"Задля збереження дорожнього покриття вантажівкам заборонено рухатися, коли температурні показники повітря +28 градусів та більше за Цельсієм. Заборона стосується транспорту фактичною масою понад 24 т і навантаженням на вісь понад 7 т.", – уточнили у Патрульній поліції.
Перечекати спекотний період водіям пропонують на майданчиках для тимчасової стоянки в смугах відведення автомобільних доріг та біля об'єктів дорожнього сервісу.
Про зняття обмеження Патрульна поліція Києва повідомить окремо.
Нагадаємо:
Раніше міністр енергетики Денис Шмигаль попередив, що через аномальну спеку можуть застосувати графіки відключень електроенергії.