Тарифи в маршрутках Києва можуть зрости з 1 серпня

У Києві може зрости вартість проїзду в маршрутках

У Києві з 1 серпня приватні маршрутки можуть підняти вартість проїзду до 25 гривень, проте остаточне рішення ще не ухвалене.

Про це ЕП розповів голова Асоціації перевізників Києва і Київської області Ігор Мойсеєнко.

"Окремі учасники повідомили, що з 1 серпня піднімуть вартість до 25 гривень. Дійсно, таке підняття планується, бо тариф має бути по Києву один, уніфікований. Але остаточне рішення ще не прийнято", – каже Мойсеєнко.

Перевізники пояснюють можливе рішення про підняття цін стрімким подорожчанням пального та гострим дефіцитом кадрів через проблеми з бронюванням водіїв.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що метрополітен сформував 97% збитків комунального транспорту Києва до підвищення тарифів.

З 15 липня в Києві змінилася вартість проїзду в комунальному транспорті: разова поїздка тепер коштує 30 гривень.