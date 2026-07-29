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Тарифи в маршрутках Києва можуть зрости з 1 серпня

Семен Рубан — 29 липня, 15:40
Тарифи в маршрутках Києва можуть зрости з 1 серпня
У Києві може зрости вартість проїзду в маршрутках
Фото: Getty Images

У Києві з 1 серпня приватні маршрутки можуть підняти вартість проїзду до 25 гривень, проте остаточне рішення ще не ухвалене.

Про це ЕП розповів голова Асоціації перевізників Києва і Київської області Ігор Мойсеєнко.

"Окремі учасники повідомили, що з 1 серпня піднімуть вартість до 25 гривень. Дійсно, таке підняття планується, бо тариф має бути по Києву один, уніфікований. Але остаточне рішення ще не прийнято", – каже Мойсеєнко.

Перевізники пояснюють можливе рішення про підняття цін стрімким подорожчанням пального та гострим дефіцитом кадрів через проблеми з бронюванням водіїв.

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Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що метрополітен сформував 97% збитків комунального транспорту Києва до підвищення тарифів.

З 15 липня в Києві змінилася вартість проїзду в комунальному транспорті: разова поїздка тепер коштує 30 гривень.

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Тарифи в маршрутках Києва можуть зрости з 1 серпня
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