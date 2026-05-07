Росіяни поцілили у пасажирський поїзд на Миколаївщині

На Миколаївщині російські війська атакували пасажирський поїзд: пошкоджено локомотив та два вагони.

Про це "Укрзалізниця" повідомляє у Телеграм.

"Ворог знову атакує пасажирський рухомий склад Укрзалізниці — цього разу на Миколаївщині. Постраждали локомотив та два вагони, всі люди перебували в безпеці та не зазнали ушкоджень", – говориться у повідомленні.

УЗ зазначає, що щойно було оголошено відбій повітряної тривоги в регіоні, знайшли резервний локомотив.

Рейси №101/102 Миколаїв — Лозова та №206 Миколаїв — Херсон вирушили із затримкою +2:11 та +1:11 відповідно.

"Не спиняємо рух у прифронтових регіонах, але просимо бути уважними та зважати на команди поїзної бригади", – додали в УЗ.

"Укрзалізниця" розгортає по всій країні понад 800 модульних укриттів, які виготовляють власними силами на підприємствах компанії.

Росія посилює атаки на залізничну інфраструктуру України: з початку повномасштабного вторгнення у лютому 2022 року їх було здійснено близько 5 тис. атак, у тому числі на кілька місяців цього року прийшлося понад 10% від всіх атак.

Комплексні рішення дозволили вберегти від ударів ворожих БПЛА багато поїздів, але для захисту всіх поїздів вздовж фронтів на глибину 30-60 кілометрів на кожен поїзд треба поставити десятки модулів РЕБ.