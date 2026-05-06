УЗ відповіла "АрселорМіттал Кривий Ріг" на звинувачення: пропонує інший формат діалогу

"Укрзалізниця" готова й надалі тісно співпрацювати із "АрселорМіттал Кривий Ріг", але для цього керівництву компанії потрібно терміново повернутися до діалогу.

Про це УЗ заявила у відповідь на звинувачення з боку "АрселорМіттал Кривий Ріг" щодо збоїв у наданні логістичних послуг криворізькій компанії.

В "Укрзалізниці" повідомили, що працюють в умовах постійних атак і водночас забезпечують безперебійні перевезення вантажів, зокрема металургійної продукції.

За даними УЗ, у Криворізькому регіоні тільки з початку цього року було суттєво пошкоджено 11 тепловозів та 15 електровозів.

У компанії розповіли, що разом із Повітряними Силами ЗСУ та іншими підприємствами реалізують спільні заходи для посилення захисту інфраструктури, проте "АрселорМіттал Кривий Ріг" до цієї ініціативи не долучився.

В УЗ зазначили, що компанія не відповіла на низку пропозицій про співпрацю, зокрема щодо участі у безпекових заходах та використання власного рухомого складу.

"АрселорМіттал Кривий Ріг", на жаль, відмовився долучитись натомість вдався до шантажу – залізничники закликають керівництво компанії особисто розібратись у ситуації, повернутись до конструктивної співпраці й не робити заручниками власних працівників", — заявили в "Укрзалізниці".

В "Укрзалізниці" запевняють, що готові до діалогу.

"Враховуючи чутливість питань і те, що життя залізничників та металургів постійно під загрозою, подальше спілкування пропонуємо вести не у форматі обміну пресрелізами, а у прямій робочій взаємодії, до якої як залізничники, так і представники Повітряних сил відкриті 24/7", - йдеться в повідомленні УЗ.

Компанія "АрселорМіттал Кривий Ріг" заявила про зупинку гірничодобувних та сталеливарних виробничих потужностей через збої у наданні логістичних послуг з боку "Укрзалізниці".