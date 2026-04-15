"Укрпошта" озвучила нові тарифи на пересилання документів

"Укрпошта" озвучила тарифи на пересилання важливих юридичних та особистих документів.

Про це йдеться в повідомленні гендиректора компанії Ігоря Смілянського.

За його словами, "Укрпошта" зробила нові продукти майже вдвічі дешевшими, а також зручнішими – під будь-який запит:

1. Продукт "Укрпошта Документ"

Буде зручним для тих, кому потрібна доставка до відділення без перевірки вкладення. Вартість — 55 грн по Україні, порівняно з 80 грн у конкурентів, зазначив Смілянський. За потреби можна додатково замовити кур'єрську доставку.

2. Продукт "Лист з описом вкладення"

Для тих, кому важливо, щоб документи доставили особисто в руки на адресу (кур'єрська доставка), з верифікацією вмісту та отримувача. За словами гендиректора, тепер його можна відправити за 72 грн замість 126 грн раніше.

Він зазначив, що тарифікація "Листа з описом вкладення" також стала простішою:

За вагу — від 48 грн;

За опис вкладення — 24 грн, якщо оформити онлайн, або 48 грн – у відділенні

Повідомлення про вручення:

— електронне — 24 грн

— паперове — 48 грн

Йдеться, що страхування до 500 грн вже включено в тариф, як і SMS-повідомлення. Якщо потрібно збільшити ліміт у 10 разів (до 5000 грн) — доплата лише 24 грн.

Із 1 квітня "Укрпошта" вперше з 2024 року оновила частину тарифів на пересилання посилок.

"Укрпошта" скасувала плату за повернення міжнародних посилок, які не були отримані адресатом за кордоном – раніше це коштувало від 30 до 100 доларів.

У квітні "Укрпошта" запустила доставку в поштомати без доплат і додала в застосунок управління відправленнями: перші 70 поштоматів запрацювали в Києві, ще 30 з'являться в Одесі цього місяця.