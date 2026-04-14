"Укрпошта" запустила доставку в поштомати без доплат і додала в застосунок управління відправленнями: перші 70 поштоматів запрацювали в Києві, ще 30 з'являться в Одесі цього місяця.

Про це повідомляє "Укрпошта", а також гендиректор "Укрпошти" Ігор Смілянський.

"Тепер клієнти компанії можуть не лише забирати посилки без черг у будь-який час, а й самостійно змінювати місце отримання, дані одержувача або термін зберігання без дзвінків у контакт-центр та зайвої бюрократії", – говориться у повідомленні.

"Укрпошта" запускає перші 70 поштоматів у Києві + керування посилкою в мобільному застосунку "Укрпошта 2.0", – написав у Телеграм Смілянський.

Можна спрямувати безкоштовно (якщо посилка ще не дійшла до відділення) свої посилки по Україні та з AliExpress чи Temu у поштомат (без жодних доплат), або в інше відділення. Також є можливість продовжити терміни зберігання та змінити отримувача.

"А якщо посилка вже чекає Вас у відділенні, а Вам потрібне інше відділення чи поштомат, Ви також зможете перенаправити свою посилку за звичайним тарифом", – додав Смілянський.

У поштомат посилка буде безкоштовно зберігатися до семи днів, а потім буде спрямована до найближчого відділення, якщо її не заберуть.

"Укрпошта" повідомляє, що ще 30 в Одесі з'являться протягом квітня, а до кінця року мережа має розширитися до 1000 поштоматів по всій країні.

Протягом перших тижнів сервіс доступний для передплачених посилок, але вже до кінця квітня запрацює оплата в додатку, що дозволить розраховуватися за доставку безпосередньо під час отримання, говориться у повідомленні.

"Ті корпоративні клієнти, які працюють з нами по API, відсьогодні теж зможуть керувати своїми відправленнями. Особистий кабінет ще в роботі, але ці опції там також будуть доступні", – додав Смілянський.

Нагадаємо:

