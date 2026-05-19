Нацбанк оштрафував "Укрпошту" на 1,7 мільйона

Національний банк України оштрафував АТ "Укрпошта" на 1,7 млн грн, регулятор ухвалив рішення 18 травня.

Про це йдеться в повідомленні НБУ у вівторок 19 травня.

В НБУ розповіли, що "Укрпошта" як надавач фінансових платіжних послуг не забезпечила належне функціонування системи корпоративного управління, системи внутрішнього контролю та управління ризиками.

Нацбанк встановив порушення законодавства, що регулює діяльність на платіжному ринку, за результатами безвиїзного нагляду за діяльністю АТ "Укрпошта" та з урахуванням результатів інспекційної перевірки компанії, проведеної станом на 1 листопада 2025 року.

"Укрпошта" зобов'язана сплатити штраф протягом п'яти робочих днів із дня отримання рішення НБУ.

Нагадаємо:

Національний банк України у березні оштрафував АТ "Укрпошта" на 255 тис. грн – компанія не надала регулятору інформацію, яку він запитував.