"Укрпошта" завершила чотири місяці року з прибутком

"Укрпошта" завершила перші чотири місяці року з прибутком 106,3 мільйона гривень, власний капітал компанії сягнув 2,3 мільярда гривень.

Про це повідомив генеральний директор АТ "Укрпошта" Ігор Смілянський.

"Попри супертяжку зиму, яку ми разом з Вами пережили, обстріли та втрату майна, а також значне збільшення вартості пального, що є ключовим чинником витрат "Укрпошти", компанія завершила перші 4 місяці 2026 року з прибутком. Причому як операційним, так і загальним", – написав він у Телеграм.

Загальний прибуток склав 106,3 мільйона гривень, операційний прибуток (EBITDA) покращився з від'ємних 13,6 мільйона гривень до позитивних 122,9 мільйона гривень.

"І це без урахування продажу майна. Виключно операційні доходи", – зауважив Смілянський.

Він додав, що власний капітал компанії сягнув 2,3 мільярда гривень.

Нагадаємо:

"Укрпошта" повідомила про запуск можливості оплати банківськими картками у всіх населених пунктах України за рахунок обладнання пересувних відділень.

"Укрпошта" у січні-березні 2026 року отримала 204,8 млн грн чистого збитку, що на 1,1 млн грн більше аналогічного показника за минулий рік.

"Укрпошта" запустила доставку в поштомати без доплат і додала в застосунок управління відправленнями: перші 70 поштоматів запрацювали в Києві, ще 30 з'являться в Одесі цього місяця.