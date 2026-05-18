"Укрпошта" автоматизувала всі процеси з сортування посилок

"Укрпошта" повнісию автоматизувала всі процеси з сортування посилок та запустила роботизовані лінії із сортування листів та газет.

Про це повідомив генеральний директор АТ "Укрпошта" Ігор Смілянський.

"На одну задачу, яку я собі ставив, коли прийшов в "Укрпошту", стало сьогодні менше. Відсьогодні ВСІ процеси з сортування посилок (по Україні та міжнародних), листів, газет і ліків — на 100% автоматизовані", – зазначив він.

Він нагадав, що у 2016 році 100% процесів із сортування посилок, газет і листів були ручними.

Потужність нових посилкових ліній складає понад 3 мільйони посилок на день, листів — понад 16 млн на місяць, газет — понад 14 мільйонів на місяць, ліків — понад 8000 замовлень на день.

"Сьогодні, із запуском роботизованих ліній із сортування листів та газет, ми починаємо нову історію — Укрпошта 2.0", – написав Смілянський у Телеграм..

За його словами, за 37 місяців було інвестовано 690 мільйонів гривень власних коштів "Укрпошти", "заощадивши мільйони гривень та євро".

"Для порівняння: автоматизація пошти Хорватії коштувала 270 млн євро, Пошта Польщі планує це зробити за 330 млн євро, а ми — за 14 млн євро", – зазначив гендиректор "Укрпошти".

"Укрпошту" автоматизовано виключно на обладнанні українського виробництва, де навіть 98% запчастин зроблено в Україні ("Українські Інтелектуальні Системи" (UIS). Смілянський розповів, що переважна більшість обладнання проєктувалась, тестувалась і дороблялась спільними зусиллями команд. За його словами, обладнання унікальне.

Впроваджено OCR — розпізнавання рукописних адрес. Тобто навіть якщо індекс на листі написаний від руки, машина його має прочитати і правильно відсортувати.

"Тепер якість доставки посилок (а минулого місяця ми мали 97,8% своєчасності) — це не виключення, а правило. Тепер 90%+ міжнародних посилок залишають Україну протягом 24 годин, і так само протягом 24 годин 90% міжнародних посилок доставляються до відділень "Укрпошти" з моменту перетину кордону", – розповів Смілянський.

Він повідомив, що, на відміну від посилок, кількість газет та листів буде зменшуватись.

Очільник підприємства наголосив, що лише за рахунок ефективності можна підвищувати зарплати працівникам, не підвищуючи тарифи.

"Чи вирішить 100% автоматизація 100% проблем Укрпошти? Звісно, що ні. Так, клієнти вже помічають, як швидко ми стали доставляти, але ми маємо ще попрацювати з "останньою милею" — відділеннями, поштоматами, листоношами та кур'єрами, щоб Ваш досвід став на 100% позитивним", – зазначив Смілянський.

За його словами, це — в планах на найближчі місяці.

"Чи буде "Укрпошта 3.0"? Обов'язково буде. І вже незабаром. Це буде "Укрпошта", де ШІ планує оптимальні маршрути доставки, де кожна листоноша та кур'єр мають термінал, а всі відправлення відстежуються в режимі реального часу. Де ми навіть знаємо, скільки і де було куплено марок, скільки і де з ними відправлено листів, і підробити їх уже буде неможливо", – додав він.

