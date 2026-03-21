"Укрпошта" заявляє, що покращила доставку попри удари по інфраструктурі

У лютому 95,67% посилок "Укрпошти" були доставлені вчасно проти 93% у січні: попри перебої з електропостачанням та інші перешкоди компанія повертає темпи доставки.

Про це повідомляє "Укрпошта".

"Для компанії, що працює в умовах війни та постійного тиску на інфраструктуру, це не просто операційна статистика. Це свідчення того, що навіть під тиском система здатна тримати темп", – говориться у повідомленні.

На роботу логістики взимку впливали перебої з електропостачанням, складні погодні умови та необхідність постійно працювати з резервними джерелами енергії. Попри це компанії вдалося стабілізувати процеси й повернутися до вищих темпів доставки, зазначають у компанії.

"Укрпошта" також повідомляє, що залучає бізнес до розвитку мережі точок видачі та готує масштабування поштоматів та послідовно будує сучасну логістичну інфраструктуру.

Від початку повномасштабної війни "Укрпошта" втратила 418 автомобілів, з них 281 авто було втрачено у 2022 році під час тимчасової окупації ворогом територій України.

Гендиректор Ігор Смілянський заявив, що "Укрпошті" не звикати доставляти в зони бойових дій, тому вона продовжує приймати посилки та листи до: Ізраїлю, ОАЕ, Катару, Йорданії, Іраку, Саудівської Аравії, Бахрейну, Кувейту, Оману.

"Укрпошта" продовжує працювати над питанням отримання ліцензії для запуску "Укрпошта Банку", хоча Національний банк визнав неплатоспроможним ПІН Банк, на базі якого планувалося створити такий поштовий банк.

Раніше "Укрпошта" скасувала плату за повернення міжнародних посилок, які не були отримані адресатом за кордоном – раніше це коштувало від 30 до 100 доларів.

Також повідомлялося, що "Укрпошта" з 1 жовтня знизила вартість дрібного відправлення Prime до Сполучених Штатів Америки.