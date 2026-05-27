"Укрпошта" запускає новий формат отримання посилок

Забрати посилку в "Укрпошті" тепер можна без очікування в загальній черзі до оператора – компанія встановлює спеціальні комірки швидкої видачі всередині відділень.

Про це повідомляє "Укрпошта".

Частину відправлень "Укрпошта" автоматично направляє на отримання у новому форматі. Після прибуття посилки клієнт отримує SMS із кодом доступу, відкриває свою секцію та забирає відправлення самостійно — без звернення до оператора.

На відміну від класичних поштоматів, ці комірки працюють безпосередньо у відділеннях і доступні в години їхньої роботи. Водночас звичний формат обслуговування залишається доступним.

"Ми давно шукали спосіб розвести потоки клієнтів: тих, хто приходить лише по посилку, і тих, хто користується іншими сервісами — від комунальних платежів до міжнародних поштових переказів", — зазначив генеральний директор АТ "Укрпошта" Ігор Смілянський.

"Тести ще тривають, але вже зараз видно: отримати посилку в "Укрпошті" без черги можна", – запевняє він.

На першому етапі новий формат запрацює у 400 відділеннях — передусім у містах-мільйонниках та обласних центрах. У Києві та Київській області пілотний проєкт уже запущено: там встановлено перші 120 комірок швидкої видачі.

