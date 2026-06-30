"Укрпошта" закрила останнє відділення у прифронтовому місті

Через постійні обстріли міста "Укрпошта" закрила останнє стаціонарне відділення у Дружківці на Донеччині.

Про це повідомляє АТ "Укрпошта".

"З 30 червня "Укрпошта" призупинила роботу останнього стаціонарного відділення у Дружківці на Донеччині. Таке рішення ухвалене з огляду на безпекову ситуацію та постійні обстріли міста", – говориться у повідомленні.

Якщо до 2022 року в місті мешкало 56 тисяч людей, то станом на червень там залишається близько 3–4 тисяч мешканців, зазначають у компанії.

"Попри зміну формату роботи, всі вони й надалі матимуть доступ до необхідних послуг. Пенсії, соцвиплати та інші види державної допомоги будуть переведені на поштові перекази", – говориться у повідомленні.

Отримати кошти можна буде самостійно в будь-якому стаціонарному відділенні "Укрпошти" по країні.

"Укрпошта" не йде з Дружківки остаточно. Ми змушені тимчасово зачинити двері, щоб убезпечити людей. Ми вже неодноразово поверталися в українські міста й села після будь-яких руйнувань та обстрілів. Повернемося і в Дружківку", — зазначив генеральний директор АТ "Укрпошта" Ігор Смілянський.

Мешканці Дружківки зможуть обслуговуватися у найближчих відділеннях у смт Красноторка та у місті Краматорськ.

Пересувні відділення "Укрпошти" продовжують працювати поблизу лінії фронту. Вони забезпечують людей пенсіями, соцвиплатами, ліками, товарами першої необхідності, періодикою та поштовими відправленнями.

Нагадаємо:

Раніше "Нова пошта" повідомила, що тимчасово призупиняє роботу двох останніх відділень у Дружківці на Донеччині з міркувань безпеки через постійні обстріли ворога.

Після того, як росіяни завдали удари по інфраструктурі "Укрпошти" у прифронтових містах, компанія внесла корективи у роботу у цих населених пунктах.

Раніше повідомлялося, що російський дрон атакував автівку "Укрпошти" у Нікополі у Дніпропетровській області та поранив водія.