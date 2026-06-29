На Сумщині значно збільшили відключення світла після обстрілу РФ
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Через атаки російський окупантів, на території Сумської області значно збільшили обсяги відключень електроенергії.
Про це повідомляє пресслужба АТ "Сумиобленерго".
"Маємо значне збільшення відключень у частині Сумщини через збройну агресію росії", – зазначили у повідомленні.
Енергетики зазначили, що працюють над відновленням електропостачання.
Нагадаємо:
На території Запорізької області планують запроваджувати графіки погодинних відключень електроенергії 30 червня.
Генеральний директор Yasno Сергій Коваленко повідомив, що в Україні зростає споживання електроенергії через спекотну погоду і нагадав громадянам подбати про те, щоб їхні гаджети і павербанки були заряджені.