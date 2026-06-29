На Сумщині значно збільшили відключення світла після обстрілу РФ

Через атаки російський окупантів, на території Сумської області значно збільшили обсяги відключень електроенергії.

Про це повідомляє пресслужба АТ "Сумиобленерго".

"Маємо значне збільшення відключень у частині Сумщини через збройну агресію росії", – зазначили у повідомленні.

Енергетики зазначили, що працюють над відновленням електропостачання.

Нагадаємо:

На території Запорізької області планують запроваджувати графіки погодинних відключень електроенергії 30 червня.

Генеральний директор Yasno Сергій Коваленко повідомив, що в Україні зростає споживання електроенергії через спекотну погоду і нагадав громадянам подбати про те, щоб їхні гаджети і павербанки були заряджені.