Українська правда
Усі розділи
Укр Рос
Клуб УП
Укр Рос

Росіяни атакували автівку "Укрпошти" у Нікополі, водія поранено

Андрій Муравський — 17 червня, 17:20
Росіяни атакували автівку Укрпошти у Нікополі, водія поранено
Фейсбук Ігоря Смілянського

Російський дрон атакував автівку "Укрпошти" у Нікополі та поранив водія – це вже третя атака на транспорт пошти за останні два дні, які були здійсненні у цьому місті.

Про це повідомив гендиректор АТ "Укрпошта" Ігор Смілянський.

"Знову Нікополь, і знову ворог уразив наше пересувне відділення. Але цього разу, на жаль, наш водій, як і вчора на Запоріжжі, отримав поранення", – написав він у соцмережах.

Вчора росіяни знищили у Нікополі дві автівки та атакували ще одну на Запоріжжі.

"Сьогодні ворожий FPV-дрон поцілив в автівку 61-го пересувного відділення в Нікополі. Це сталося прямо на виїзді з точки базування", – розповів Смілянський.

Водія поранено в ногу, загрози для життя немає. Зараз працівник під наглядом медиків і отримує всю необхідну допомогу.

"Це чергове підтвердження того, в яких надскладних умовах доводиться працювати нашим командам на прикордоних та прифронтових територіях", – наголосив керівник "Укрпошти".

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що кількість транспортних засобів, які компанія втратила від початку повномасштабної війни сягнула 425 одиниць.

У лютому повідомлялося, що від початку повномасштабної війни "Укрпошта" втратила 418 автомобілів, з них 281 авто було втрачено у 2022 році під час тимчасової окупації ворогом територій України.

Раніше уночі на 8 червня російський "шахед" уразив сортувальний хаб "Укрпошти" в Харкові: оператор тимчасово змінив схему обробки та доставки відправлень і працюватиме за резервною схемою.

Сума втрат "Укрпошти" від ураження харківського хабу складе понад 11 мільйонів гривень, Із цієї суми понад мільйон гривень буде виплачено клієнтам за знищені посилки.

Укрпошта Наслідки обстрілів в Україні

Наслідки обстрілів в Україні

Росіяни атакували автівку "Укрпошти" у Нікополі, водія поранено
Росіяни знищили всі АЗС у Тростянці на Сумщині: що зробить влада
Росіяни пошкодили сортувальний хаб "Нової пошти" у Сумах

Останні новини