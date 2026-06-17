Росіяни атакували автівку "Укрпошти" у Нікополі, водія поранено
Російський дрон атакував автівку "Укрпошти" у Нікополі та поранив водія – це вже третя атака на транспорт пошти за останні два дні, які були здійсненні у цьому місті.
Про це повідомив гендиректор АТ "Укрпошта" Ігор Смілянський.
"Знову Нікополь, і знову ворог уразив наше пересувне відділення. Але цього разу, на жаль, наш водій, як і вчора на Запоріжжі, отримав поранення", – написав він у соцмережах.
Вчора росіяни знищили у Нікополі дві автівки та атакували ще одну на Запоріжжі.
"Сьогодні ворожий FPV-дрон поцілив в автівку 61-го пересувного відділення в Нікополі. Це сталося прямо на виїзді з точки базування", – розповів Смілянський.
Водія поранено в ногу, загрози для життя немає. Зараз працівник під наглядом медиків і отримує всю необхідну допомогу.
"Це чергове підтвердження того, в яких надскладних умовах доводиться працювати нашим командам на прикордоних та прифронтових територіях", – наголосив керівник "Укрпошти".
Нагадаємо:
Раніше повідомлялося, що кількість транспортних засобів, які компанія втратила від початку повномасштабної війни сягнула 425 одиниць.
У лютому повідомлялося, що від початку повномасштабної війни "Укрпошта" втратила 418 автомобілів, з них 281 авто було втрачено у 2022 році під час тимчасової окупації ворогом територій України.
Раніше уночі на 8 червня російський "шахед" уразив сортувальний хаб "Укрпошти" в Харкові: оператор тимчасово змінив схему обробки та доставки відправлень і працюватиме за резервною схемою.
Сума втрат "Укрпошти" від ураження харківського хабу складе понад 11 мільйонів гривень, Із цієї суми понад мільйон гривень буде виплачено клієнтам за знищені посилки.