Росіяни атакували автівку "Укрпошти" у Нікополі, водія поранено

Російський дрон атакував автівку "Укрпошти" у Нікополі та поранив водія – це вже третя атака на транспорт пошти за останні два дні, які були здійсненні у цьому місті.

Про це повідомив гендиректор АТ "Укрпошта" Ігор Смілянський.

"Знову Нікополь, і знову ворог уразив наше пересувне відділення. Але цього разу, на жаль, наш водій, як і вчора на Запоріжжі, отримав поранення", – написав він у соцмережах.

Вчора росіяни знищили у Нікополі дві автівки та атакували ще одну на Запоріжжі.

"Сьогодні ворожий FPV-дрон поцілив в автівку 61-го пересувного відділення в Нікополі. Це сталося прямо на виїзді з точки базування", – розповів Смілянський.

Водія поранено в ногу, загрози для життя немає. Зараз працівник під наглядом медиків і отримує всю необхідну допомогу.

"Це чергове підтвердження того, в яких надскладних умовах доводиться працювати нашим командам на прикордоних та прифронтових територіях", – наголосив керівник "Укрпошти".

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що кількість транспортних засобів, які компанія втратила від початку повномасштабної війни сягнула 425 одиниць.

У лютому повідомлялося, що від початку повномасштабної війни "Укрпошта" втратила 418 автомобілів, з них 281 авто було втрачено у 2022 році під час тимчасової окупації ворогом територій України.

Раніше уночі на 8 червня російський "шахед" уразив сортувальний хаб "Укрпошти" в Харкові: оператор тимчасово змінив схему обробки та доставки відправлень і працюватиме за резервною схемою.

Сума втрат "Укрпошти" від ураження харківського хабу складе понад 11 мільйонів гривень, Із цієї суми понад мільйон гривень буде виплачено клієнтам за знищені посилки.