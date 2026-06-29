"Укрпошта" зменшує тарифи на доставку в село

"Укрпошта" прибирає доплату 45 гривень за доставку в села пересувними відділеннями, але збільшує тариф на кур'єрську доставку.

Про це повідомив директор АТ "Укрпошта" Ігор Смілянський.

З 1 липня доставка в села, де є точка присутності Укрпошти (відділення або кімната в сільраді), буде без доплат. Тобто тариф буде таким самим, як і на доставку по місту.

"Тепер швидко, без доплат — і в село, і в поштомат ("Укрпошти", звісно)", – написав Смілянський у Телеграм.

Доставка в поштомати — теж без доплат, зазначив він.

Водночас, через зростання вартості пального, "Укрпошта" збільшує тариф на кур'єрську доставку на 5 гривень.

"При цьому тариф у 50 гривень залишається найдоступнішим на ринку й однаковим як для міста, так і для села", – зазначив директор "Укрпошти".

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Акціонерне товариство "Укрпошта" підписало угоду з одним з найбільших маркетплейсів світу – Etsy.

З 1 липня всі країни ЄС починають поетапно запроваджувати нові правила оформлення комерційних посилок: якщо ПДВ не сплачений, "Укрпошта" одразу оформлюватиме і його.

Із 1 квітня "Укрпошта" вперше з 2024 року оновила частину тарифів на пересилання посилок.

"Укрпошта" скасувала плату за повернення міжнародних посилок, які не були отримані адресатом за кордоном – раніше це коштувало від 30 до 100 доларів.