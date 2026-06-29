"Укрпошта" стала офіційним партнером маркетплейсу Etsy

Акціонерне товариство "Укрпошта" підписало угоду з одним з найбільших маркетплейсів світу – Etsy.

Про це повідомив генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський.

Після підписання, Укрпошта стає веріфікованим партнером Etsy по всьому світу з нашої країни.

За інформацією Смілянського, на маркетплейсі Etsy продають близько 2 мільйонів українських товарів.

Угода дає можливість одночасно продавати в будь яку країну світу, тоді як мито оплачуватиме "Укрпошта".

Нагадаємо:

Вранці 23 червня Нацбанк визнав гендиректора "Укрпошти" Ігоря Смілянського таким, що не відповідає вимогам профпридатності для керівника надавача фінансових платіжних послуг, і зобов'язав компанію відсторонити його упродовж п'яти днів.

Гендиректор "Укрпошти" Ігор Смілянський заявив, що рішення НБУ про його невідповідність вимогам професійної придатності є спробою поставити на паузу створення поштового банку.

Крім того, Смілянський додав, що має намір через суди "наздоганяти" виконавців і, за його словами, замовників цього рішення, а також звернувся з прямим попередженням до голови Нацбанку Андрія Пишного.