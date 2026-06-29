Українська правда
Усі розділи
Укр Рос
Клуб УП
Укр Рос

Росіяни атакували енергетику у шести областях: найскладніше в Сумах

Володимир Тунік-Фриз — 29 червня, 10:42
Росіяни атакували енергетику у шести областях: найскладніше в Сумах
Ілюстративне фото
Getty Images

Внаслідок російського масованого удару – на ранок є нові знеструмлення у шести областях країни.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

Мова про: Сумську, Донецьку, Харківську, Запорізьку, Дніпропетровську і Полтавську області.

"Скрізь, де це наразі дозволяють безпекові умови, вже розпочаті аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше заживити усіх абонентів", – йдеться у повідомленні.

Споживання електроенергії йде вгору. Сьогодні, 29 червня, станом на 09:30, його рівень був на 7,4% вищим попереднього дня.

Енергетики просять перенести активне користування електроенергією на 10:00-16:00, з 16:00 до 23:00 споживання електроенергії просять обмежити.

Нагадаємо:

На території частини областей країни планують запроваджувати графіки погодинних відключень електроенергії 30 червня.

Через атаки російський окупантів, на території Сумської області значно збільшили обсяги відключень електроенергії.

енергетика війна

війна

Росіяни атакували енергетику у шести областях: найскладніше в Сумах
На Сумщині значно збільшили відключення світла після обстрілу РФ
Окуповані Крим, Херсонщина та Донецьк залишилися без світла після атаки дронів

Останні новини