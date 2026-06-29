Росіяни атакували енергетику у шести областях: найскладніше в Сумах

Внаслідок російського масованого удару – на ранок є нові знеструмлення у шести областях країни.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

Мова про: Сумську, Донецьку, Харківську, Запорізьку, Дніпропетровську і Полтавську області.

"Скрізь, де це наразі дозволяють безпекові умови, вже розпочаті аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше заживити усіх абонентів", – йдеться у повідомленні.

Споживання електроенергії йде вгору. Сьогодні, 29 червня, станом на 09:30, його рівень був на 7,4% вищим попереднього дня.

Енергетики просять перенести активне користування електроенергією на 10:00-16:00, з 16:00 до 23:00 споживання електроенергії просять обмежити.

Нагадаємо:

На території частини областей країни планують запроваджувати графіки погодинних відключень електроенергії 30 червня.

Через атаки російський окупантів, на території Сумської області значно збільшили обсяги відключень електроенергії.