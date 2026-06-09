"Нова пошта" закриває останні два відділення у Дружківці на Донеччині

"Нова пошта" тимчасово призупиняє роботу двох останніх відділень у Дружківці на Донеччині (№1 та №3) з міркувань безпеки через постійні обстріли ворога.

Про це повідомляє "Нова пошта".

Відділення №3 у Дружківці не буде працювати з 9 червня. Відділення №1 продовжить свою роботу до 18 червня, після чого також тимчасово закриється, говориться у повідомленні.

"Ми ухвалили це рішення з міркувань безпеки через постійні обстріли ворога. Проте ми не залишаємо Дружківку без нашого сервісу", – запевняє "Нова пошта".

Для того, щоб місцеві мешканці могли отримувати найнеобхідніше, у місті продовжують працювати 9 поштоматів "Нової пошти".

"Ми робитимемо все можливе, щоб забезпечити їхню логістику, поки це буде безпечно для наших водіїв та кур'єрів", – говориться у повідомленні.

"До останнього наші колеги продовжували працювати, щоб у місті залишалася життєво необхідна підтримка: можливість отримати ліки та продукти, відправити необхідні речі рідним, зарядити ґаджети під час блекаутів та залишатися на зв'язку із зовнішнім світом", – зазначили у "Новій пошті".

Лише у травні мешканці Дружківки відправили та отримали близько 10 тисяч посилок.

"Нова пошта" зазначає, що обов'язково повернеться до Дружківки та інших міст на Донеччині, щойно це стане можливим.

Нагадаємо:

Уночі 8 червня під час обстрілу Харкова російський дрон влучив у дах депо №5 "Нової пошти", через що виникла пожежа та частково обвалилися конструкції.