Останній день Смілянського? Голова "Укрпошти" відзвітував за 10 років роботи

30 червня спливає п'ятиденний строк, протягом якого уряд має відсторонити Ігоря Смілянського від кеівництва "Укрпоштою" після рішення НБУ про його профнепридатність, він підбив підсумки останніх 10 років роботи поштового оператора.

Перелік з досягненнями Смілянський опублікував у своєму Telegram.

Смілянський заявив, що у 2016 році "Укрпошті" давали 6-8 місяців до банкрутства, але компанія продовжила працювати, вийшла на прибуток і почала оновлення інфраструктури.

"За десять років роботи в "Укрпошті" щодо мене чи компанії не було жодного доведеного факту корупції", - розповів він.

Серед фінансових результатів він назвав зростання доходу з 4,6 млрд грн у 2016 році до 13,1 млрд грн у 2025 році. Середня зарплата персоналу зросла з 2 200 грн у 2016 році до 17 335 грн. За словами Смілянського, майже всі працівники перейшли на повну ставку, тоді як раніше тисячі людей працювали на 0,1-0,3 ставки.

Крім того, у 2016 році 20% відділень мали комп'ютери, майже усе працювало вручну, тоді як зараз комп'ютерами оснащені всі відділення, а відправлення мають цілодобовий трекінг.

"Сьогодні дедалі більше відправлень між містами України ми доставляємо вже наступного дня (Д+1). І часто так само працюємо між громадами. При цьому нам вдалося зберегти доступні тарифи", - наголошує Смілянський.

Він також заявив, що "Укрпошта" оновила автопарк. Середній вік автомобілів, за його словами, знизився з 18 років до близько шести років, попри втрату понад 430 машин через повномасштабну війну.

Окремо Смілянський згадав розвиток міжнародної доставки. За його словами, частка "Укрпошти" на ринку міжнародних відправлень перевищує 50%, а компанія доставляє відправлення у понад 660 тис. точок видачі по світу.

Нагадаємо:

Раніше Смілянський заявляв, що рішення НБУ про його відсторонення пов'язане зі спробою зупинити запуск поштового банку.

23 червня 2026 року Нацбанк визнав гендиректора "Укрпошти" Ігоря Смілянського таким, що не відповідає вимогам профпридатності для керівника надавача фінансових платіжних послуг, і зобов'язав відсторонити його.