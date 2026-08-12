Укрпошта пояснила, як надалі оформлюватиме платежі

Після доопрацювання ІТ-систем і юридичного оформлення Укрпошта припинить вимагати податковий номер для низки операцій до 5 000 грн у платіжних документах, у житлово-комунальних платежах оператор буде маскувати частину номерів банківських карток для захисту приватної інформації.

Про це повідомляє АТ "Укрпошта"

РНОКПП не потрібно буде надавати при оплаті готівкою мобільного зв'язку, житлово-комунальних та інших послуг до 5 000 грн (крім платежів до бюджету) та при поповненні банківської картки готівкою до 5 000 грн.

"Укрпошта спрощує повсякденні платежі та після доопрацювання ІТ-систем і оформлення відповідних юридичних документів припинить вимагати РНОКПП (ІПН) для низки операцій до 5 000 грн", – говориться у повідомленні.

Укрпошта вже вносить відповідні зміни у програмне забезпечення. Вони запрацюють у відділеннях після завершення технічного оновлення.

Компанія зазначає, що оновлює процеси після широкої публічної дискусії щодо персональних даних у платіжних документах.

Дискусія розпочалася після того, як Укрпошта повідомила клієнтів про зміни, які з 1 серпня компанія мала впроваджувати на виконання плану заходів за результатами перевірки Національного банку.

"Також стане простіше клієнтам, які здійснюють кілька операцій за один візит. Якщо людина вже пройшла верифікацію за РНОКПП у межах одного кошика, повторно проходити її для кожної наступної відповідної послуги не потрібно", – повідомили у компанії.

Щодо житлово-комунальних платежів Національний банк публічно роз'яснив: при готівковій оплаті достатньо ПІБ платника, при безготівковій персональні дані платника не є обов'язковими реквізитами квитанції, а номер платіжної картки при оплаті карткою може відображатися у маскованому вигляді.

"Оскільки ця позиція відповідає інтересам клієнтів та пропозиціям Укрпошти щодо мінімізації персональних даних, компанія бере її за основу та відповідно змінює процес обслуговування при оплаті житлово-комунальних послуг", – говориться у повідомленні.

Водночас наразі позиція НБУ щодо ЖКП викладена лише у публічному роз'ясненні, тоді як Укрпошта має чинний план заходів за результатами попередньої перевірки регулятора, зазначає поштовий оператор.

Тому компанія офіційно повідомила НБУ про запровадження змін та звернулася з проханням узгодити оприлюднену позицію з результатами перевірки та планом заходів, щоб надалі правила однозначно застосовувалися на практиці.

Директор АТ "Укрпошта" Ігор Смілянський запевняє, що компанія "втратила мільйони гривень прибутку через впровадження вимог, які були наслідком перевірки НБУ та відповідного плану дій".

"Укрпошта ще раз, цього разу вже офіційно, сьогодні звернулася листом до НБУ з вимогою надати дозвіл оприлюднити результати перевірки, щоб було очевидно, чому компанія ухвалила таке непопулярне для себе рішення", – написав він у Телеграм.

Офіційним листом Укрпошта повідомила НБУ, що, посилаючись на публічну комунікацію з боку НБУ та на текст постанови НБУ, де був вибір "ТА/АБО", Укрпошта робить вибір на користь громадян України і читає постанову саме як "АБО", зазначив він.

"РНОКПП, згідно з постановою НБУ, є обов'язковим при оплаті банківською карткою, крім комунальних платежів. Навіщо нам питати РНОКПП у клієнта, коли цей РНОКПП є в банку і його можна легко перевірити?", – пояснив Смілянський

"Ми прочитали комунікацію НБУ як таку, де дозволяється маскувати номери банківських карток платників комунальних послуг. І починаючи з кінця тижня (чекаємо на доопрацювання) будемо маскувати частину номерів банківських карток для захисту приватної інформації громадян", – зазначив він.

Нагадаємо:

3 серпня Укрпошта попросила НБУ переглянути вимоги щодо персональних даних у квитанціях. Компанія заявила, що на вимогу регулятора з 1 серпня мала друкувати додаткові дані платників.

Наступного дня НБУ спростував заяви Укрпошти про нові вимоги, заявивши, що для готівкової оплати комунальних послуг достатньо ПІБ, а номер картки можна маскувати.

Гендиректор АТ "Укрпошта" Ігор Смілянський повідомив, що для всіх післяплат за посилки потрібно буде вказувати податковий номер незалежно від суми, однак під час операцій до 5 тисяч гривень "Укрпошта" записуватиме його зі слів клієнта без документального підтвердження.