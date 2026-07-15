Укрпошта адаптувала сервіси до нових митних правил США

Із 24 липня США запроваджують нові правила митного оформлення міжнародних відправлень, Укрпошта вже адаптувала свої цифрові сервіси – клієнтам не довелося вручну розраховувати нові митні ставки.

Про це повідомляє АТ "Укрпошта".

"Із 24 липня США запроваджують нові правила митного оформлення міжнародних відправлень. Замість єдиної ставки мита у 10% застосовуватимуться ставки залежно від категорії товару, для кожного відправлення стане обов'язковим 10-значний код товару ТНЗЕД (УКТЗЕД), а поріг вартості для спрощеного оформлення збільшиться з 800 до 2 500 доларів США", – зазначено у повідомленні.

Укрпошта адаптувала свої цифрові сервіси і до 24 липня завершить оновлення Особистого кабінету, митного калькулятора на сайті та партнерських API. Після цього відправники автоматично бачитимуть актуальну ставку мита й зможуть розрахувати суму платежів ще до оформлення відправлення.

Орієнтовно з 21 липня оновлений функціонал стане доступним в ІТ-системах Укрпошти. Комерційні відправлення до США можна буде оформлювати через Особистий кабінет на сайті компанії.

Мобільний застосунок Укрпошта обіцяє оновити пізніше, а у відділеннях прийматимуть без попереднього оформлення онлайн лише некомерційні відправлення — подарунки. Розрахунок здійснюватиметься за допомогою митного калькулятора.

"Укрпошта однією з перших у світі адаптувала свої цифрові сервіси до нових вимог американської митниці. Клієнту достатньо правильно вказати опис товару, 10-значний код і його вартість — усе інше система зробить автоматично", — зазначив генеральний директор АТ "Укрпошта" Ігор Смілянський.

Правила щодо подарунків залишаються без змін: безмитний ліміт становить 100 доларів, а один відправник, як і раніше, може надіслати не більше п'яти таких посилок.

Усі відправлення, оформлені до набрання чинності нових правил, будуть доставлені без змін.

У перехідний період Укрпошта забезпечить супровід митного оформлення, врегулювання всіх процедурних питань і виступить фінансовим гарантом перед митною службою США.

Другий етап нових митних правил США стартує 22 жовтня 2026 року та стосуватиметься окремих категорій товарів, Укрпошта адаптує сервіси під них.

Нагадаємо:

Минулого року США скасували пільгові тарифи для посилок вартістю до 800 доларів. Пільга de minimis діє з 1938 року і була підвищена з 200 до 800 доларів у 2015 році для сприяння зростанню малого бізнесу на онлайн-маркетплейсах.

"Укрпошта" повідомила, що знижує вартість дрібного відправлення Prime до Сполучених Штатів Америки.