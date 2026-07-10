Укрпошта за перше півріччя отримала 122 мільйона гривень прибутку

Укрпошта завершила перше півріччя 2026 року з прибутком 122 мільйона гривень, EBITDA становила 293 мільйона, що перевищило планові показники майже у шість разів.

Про це повідомляє АТ "Укрпошта".

"Попри втрати сотень автівок, щоденні пошкодження відділень та сортувальних центрів, компанія повністю автоматизувала процеси сортування, забезпечила 98,02% своєчасної доставки (за підсумками травня) та розвинула міжнародний напрям, який сьогодні займає понад 50% українського ринку міжнародної доставки", – говориться у повідомленні.

У червні 2026 року обсяги посилок зросли на 12–17% рік до року залежно від сегмента бізнесу.

У компанії нагадують про встановлення мережі поштоматів, оновлений мобільний застосунок, можливість дистанційно керувати відправленнями тощо.

"Прибуток потрібен не для красивої звітності. Він потрібен для того, щоб інвестувати в розвиток компанії, а не "проїдати" її майбутнє", – зауважив генеральний директор АТ "Укрпошта" Ігор Смілянський.

EBITDA компанії, один із ключових показників операційної ефективності компанії, склав 293 мільйона гривень. Це свідчить про зростання операційної ефективності та підтверджує її здатність продовжувати реалізацію довгострокових інвестиційних проєктів і програм модернізації, наголосили у компанії.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що Укрпошта завершує найбільший продаж списаного транспорту у своїй історії і реалізувала понад тисячу одиниць техніки, за які має отримати понад 22 мільйона гривень.

Укрпошта виставила на аукціони на Прозорро.Продажі 20 невикористовуваних об'єктів нерухомості загальною площею 32,8 тис. кв. м, стартова ціна яких понад 200 мільйонів гривень.

Укрпошта завершила перші чотири місяці року з прибутком 106,3 мільйона гривень, власний капітал компанії сягнув 2,3 мільярда гривень.