Удар по Temu та AliExpress: ЄС наклав мито у 3 євро на кожну посилку з Китаю

Європейський союз запровадив додатковий збір у розмірі 3 євро на імпорт товарів електронної комерції з Китаю з низькою вартістю, які раніше ввозилися до блоку без мита.

Про це пише Reuters.

Агентство називає це першим кроком у напрямку обмеження недобросовісної конкуренції з боку китайських маркетплейсів, зокрема Shein, Temu та AliExpress.

Раніше ці платформи використовували митні пільги для продажу товарів за надзвичайно низькими цінами, що сприяло їхньому стрімкому зростанню та викликало скарги з боку роздрібних торговців і політиків.

Збори стягуватимуться за кожну митну класифікацію в одній відправці.

За посилку, що містить три різні види товарів, стягуватиметься загальний збір у розмірі 9 євро, тоді як за посилку, що містить кілька суконь або іграшок, стягуватиметься збір у розмірі 3 євро.

Звільнення від мита на імпорт товарів з низькою вартістю діє вже десятиліттями, а нинішній поріг у 150 євро був запроваджений у 2008 році.

Однак кількість посилок електронної комерції, що надходять до ЄС в рамках цього звільнення, різко зросла з 1,4 млрд у 2022 році до 5,8 млрд у 2025 році.

Експерти очікують на зниження обсягів авіаперевезень товарів електронної комерції до ЄС на 10-35% протягом перших тижнів після введення мит у дію.

"Питання полягає в тому, наскільки ефективно платформи зможуть переорієнтуватися на інші ринки.

Коли США скасували режим de minimis, Європа була дійсно гарною альтернативою, на яку платформи могли переорієнтуватися – але зараз немає дійсно чіткої альтернативи Європі.", – каже агентству Дерек Лоссінг, консультант з питань е-комерції й авіаперевезень та керівник компанії Cirrus Global Advisors.

Він додав, що китайські платформи можуть тиснути на постачальників, щоб ті взяли на себе частину додаткових витрат, аби обмежити зростання цін для споживачів та захистити свою прибутковість.

Компанія Shein готувалася до цих змін, розширюючи складські площі у Польщі та відправляючи до ЄС більше товарів оптом.

Нагадаємо:

У грудні 2025 року європейська штаб-квартира Temu в Дубліні піддалася рейду з боку регуляторних органів ЄС через підозри щодо можливих державних субсидій, наданих китайським онлайн-ритейлером.