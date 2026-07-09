Укрпошта встановила комірки швидкої видачі ще у двох областях

Укрпошта розширює мережу комірок швидкої видачі: внутрішні поштомати встановили у Львівській та Івано-Франківській областях, надалі їх встановлять у відділеннях ще у трьох регіонах України.

Про це повідомляє АТ "Укрпошта".

Сервіс, який дозволяє забрати посилку без очікування в черзі, став доступним ще у двох областях — Львівській та Івано-Франківській. Новий етап масштабування передбачає встановлення ще 66 комірок швидкої видачі: 27 — у Полтавській області, 13 — у Сумській та 26 — у Харківській, зазначили в Укрпошті.

"Комірки швидкої видачі працюють у відділеннях у години їхньої роботи. Після прибуття посилки клієнт отримує SMS із кодом, вводить його на панелі управління та самостійно забирає відправлення. Для цього не потрібні мобільний застосунок чи Bluetooth", – розповіли у компанії.

В Укрпошті кажуть, що новий формат уже виправдав свою ефективність: у відділеннях, де працюють внутрішні поштомати, сім із десяти посилок видають саме через них без очікування в загальній черзі.

Наразі в Україні вже встановлено 310 комірок швидкої видачі із 600 запланованих. Вони працюють у Києві, Львові, Дніпрі, Одесі, Запоріжжі, Вінниці, Хмельницькому, Івано-Франківську, Миколаєві та Кропивницькому.

"Ми розділили потоки клієнтів: ті, хто приходить лише забрати посилку, можуть зробити це за лічені хвилини, а оператори мають більше часу для людей, які оформлюють міжнародні відправлення, передплату, отримують пенсії чи користуються іншими послугами", — зазначив генеральний директор АТ "Укрпошта" Ігор Смілянський.

У той же час темпи запуску сервісу в Сумській та Харківській областях залежатимуть від безпекової ситуації.

Паралельно Укрпошта продовжить розширювати мережу класичних зовнішніх поштоматів — до 1000 по всій країні.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що у чотирьох обласних центрах країни АТ "Укрпошта" запустила роботу поштоматів для швидкого обслуговування клієнтів.

У зв'язку з успішним стартом проєкту з видачі посилок через комірки швидкої видачі, "Укрпошта" збільшила плани: планує встановити вже не 400, а 600 внутрішніх поштоматів.

Раніше повідомлялося, що "Укрпошта" встановлює спеціальні комірки швидкої видачі всередині відділень. На першому етапі новий формат запрацює у 400 відділеннях — передусім у містах-мільйонниках та обласних центрах. У Києві та Київській області пілотний проєкт уже запущено: там встановлено перші 120 комірок швидкої видачі.

"Укрпошта" повністю автоматизувала всі процеси з сортування посилок та запустила роботизовані лінії із сортування листів та газет.